LIGUE 1 - Dans un entretien accordé au Parisien samedi, Isabelle Silva a confié son souhait de voir son mari continuer à jouer pour le PSG la saison prochaine. Alors que son contrat prend fin dans moins de deux mois, Thiago Silva est dans le flou sur son avenir et s'est exilé à Rio de Janeiro après l'arrêt de la saison en mars à cause du coronavirus.

Isabelle Silva n'a décidément pas sa langue dans sa poche. Après avoir expliqué à sa manière l'exil au Brésil de sa famille au Brésil après que le confinement a été décrété en France le 18 mars dernier, la femme de Thiago Silva a repris la parole depuis Rio de Janeiro dans un entretien accordé au Parisien. Elle y clame son amour pour la capitale et son espoir de voir son mari, en fin de contrat, continuer l'aventure au PSG.

"Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, c'est à Paris qu'on aimerait poursuivre nos carrières", a-t-elle ainsi confié à nos confrères. "On est devenus citoyens français, on aime ce pays et ses habitants pour de vrai. Jamais je n'aurais cru dire un jour que ça me manque de me réveiller à 7 heures du matin et de voir qu'il fait 3 degrés dehors !", a-t-elle ajouté non sans humour.

Thiago Silva dans l'expectative

Difficile néanmoins à l'heure actuelle d'envisager un retour en France à court terme pour la famille du défenseur central brésilien, vu la situation sanitaire mondiale. "Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans le noir, comme tout le monde", a d'ailleurs encore expliqué Isabelle Silva.

Agé de 35 ans, Thiago Silva est arrivé à Paris en 2012 et a disputé huit saisons sous les couleurs parisiennes. S'il devait prolonger son contrat, il ne pourrait l'envisager vraisemblablement qu'à la baisse, étant donné son âge et la crise économique actuelle. Le PSG négocierait d'ailleurs actuellement d'importantes baisses de salaires avec ses stars.

