Ce choc était peut-être en toc, mais il y a fort à parier que l’OM s’en moque. Au terme d’une rencontre fermée et heurtée, Marseille a pris le meilleur sur Rennes ce vendredi (0-1) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Buteur à quelques minutes du coup de sifflet final (84e), Kevin Strootman permet aux Phocéens de poursuivre leur superbe série tout en stoppant celle des Bretons, qui pourraient chuter du podium d’ici dimanche soir.

Un outsider ambitieux d’un côté, un dauphin conquérant de l’autre : sur le papier, cette affiche entre Rennes (3e) et Marseille (2e) laissait augurer de belles perspectives. Sur le terrain - en médiocre état - du Roazhon Park, le match n’a cependant pas atteint des sommets, loin de là. Riche en contacts appuyés mais pauvre en occasions, la première période n’a pas vraiment permis au public de s’enflammer. Tout juste ce dernier a-t-il pu retenir son souffle sur la frappe d’Alvaro Gonzalez repoussée par le poteau (27e) et frissonner sur les tentatives infructueuses de Benjamin Bourigeaud (15e, 31e, 42e).

Mbaye Niang au duel avec Duje Caleta Car et Valentin Rongier Getty Images

Strootman passe par là et l'OM ravit 3 points inespérés

Tactiquement fermée, cette rencontre a été émaillée par de nombreuses fautes (33 fautes et 7 cartons jaunes au total) et s’est déroulée dans un climat tendu, comme en a témoigné le retour aux vestiaires mouvementé à la mi-temps. Après la pause, les Rouge et Noir ont peu à peu pris l’ascendant sur les Ciel et Blanc. Ceux-ci ont donné l’impression de se contenter d’un nul. Mais c’est bien avec les trois points qu’ils ont quitté l’Ille-et-Vilaine. Sur coup-franc, Dimitri Payet a trouvé le montant d’Edouard Mendy. Kevin Strootman a bien suivi et a conclu de près (0-1, 84e).

Ce succès arraché au courage démontre (s’il en était encore besoin) que cet OM-là a du caractère. Il s’avère également très important sur le plan comptable. Victorieux pour la huitième fois sur les neuf dernières journées, les Olympiens confortent leur deuxième place puisqu’ils ont désormais huit longueurs d’avance sur les Rennais. Victime d’un coup d’arrêt après avoir gagné leurs cinq derniers matches en L1, les joueurs de Julien Stéphan seront peut-être dépassés par Lille d’ici dimanche soir. La déception ne doit néanmoins pas les envahir, car ils gardent un joker. Un déplacement à Nîmes les attend dès mercredi (19h), en match reporté de la 12e journée.