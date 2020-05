Villas-Boas, mercato, C1 : Entre fantasmes et réalités, les questions que l’on se pose sur l’OM

LIGUE 1 - L’Olympique de Marseille clôt cette saison 2019-20 en tant que vice-champion de France, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le club, qui connaît des difficultés financières, va-t-il réussir à vendre suffisamment cet été ? Pourrait-il être suspendu pour la Ligue des champions ? Qu’en est-il de la vente du club ?

Financièrement parlant, où en est l’OM ?

Le club accuse des pertes colossales depuis trois ans. Franck McCourt, le propriétaire du club, a déjà investi plus de 350 millions d’euros entre l’achat du club et le règlement des dettes. Sur l’exercice 2018-2019, l’OM est déficitaire d’environ 91,4 millions d’euros et était exposé à des sanctions de l’UEFA en raison du fair-play financier. Pour le plus grand bonheur du club, il a été suspendu par l’instance européenne pour les clubs qui disputeront la Ligue des champions et la Ligue Europa en 2020-2021. Une bouffée d’oxygène pour l’OM qui était tout droit dans le viseur de l’UEFA.

Lors d’un live organisé avec une cinquantaine de supporters marseillais, Jacques-Henri Eyraud, président du club, a tenu à se montrer rassurant sur les finances de l’OM : "Notre club a enregistré depuis trois saisons des pertes importantes, mais ce ne sont pas des dettes, car elles ont été compensées. (...) Franck McCourt mérite beaucoup de respect et de reconnaissance de la part des supporters." Avant de préciser que "la phase d’investissements massifs doit cesser. On doit arriver à l’équilibre financier".

Grâce au prêt de 224,5 millions d’euros obtenu par la Ligue de football professionnel, l’OM va pouvoir souffler. Sa deuxième place lui permettra de toucher plusieurs dizaines de millions d’euros, sans compter les recettes liées à la qualification en Ligue des champions.

Jacques-Henri Eyraud Crédits Getty Images

L’OM risque-t-il des sanctions de l’UEFA ?

L’OM peut se rassurer par rapport au fair-play financier mais l’OM n’est pas pour autant complètement sorti d’affaire. Le club avait passé un accord visant à se rapprocher des clous fixés par le cadre du fair-play financier en juin dernier mais ne l’a pas respecté. Cet accord ? "Un déficit maximum de trente millions d'euros" sur l'exercice clos en 2020, "zéro euro" en 2021 et "de parvenir au plein respect du seuil de rentabilité" en 2023. On est encore bien loin du compte. Son dossier avait donc été transmis à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs et l’OM risque des sanctions.

La participation du club à la Ligue des champions 2020-21 n’est pourtant pas remise en question a affirmé Eyraud : "Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine." Sans nier que le club risquait surtout une grosse amende, le président s’est montré rassurant : "Il faut être confiants, mais si on est sanctionnés, on ne serait pas le premier club à l’être."

Comment atteindre l’équilibre financier ?

Pour atteindre ce Graal économique, "l’équilibre financier", Eyraud a plusieurs pistes. La première, une réduction des salaires : “Les salaires sont le principal levier pour économiser.” Le club négocie âprement avec ses joueurs pour réduire leurs émoluments et surtout leurs primes selon l’Équipe. Les joueurs doivent notamment toucher une prime collective d’objectif - négociée en début de saison - de 100 000 euros brut. Il y a aussi les primes individuelles qui selon l'Équipe peuvent atteindre 300 à 600 000 euros selon les joueurs. Eyraud envisagerait de décaler les paiements.

Dimitri Payet Crédits Getty Images

Le président du club mise également sur le mercato estival, et Eyraud a prévenu lors du live, pas question de vendre les joueurs au rabais : "Il nous faut générer des recettes sur le marché des transferts, il faut être capable de céder des joueurs. Mais ce ne sera pas les soldes, ce ne sera pas 'tout le monde dehors !'" Mais le Covid-19 est passé par là, et a entraîné avec lui une crise financière qui touche également le monde du football. Selon le CIES, l’effectif de l’OM a perdu 38% de sa valeur initiale : "C’est beaucoup, mais on reste très circonspects sur les conséquences directes de la crise", relativisait Eyraud.

Autre point délicat, certains joueurs du club, qui auraient pu faire faire au club une belle plus-value, sont en fin de contrat en 2021 et aucune discussion concernant une prolongation n’a été débutée par Andoni Zubizarreta selon l’Équipe : Thauvin, Lopez… Le premier a affirmé qu’il irait au bout de son contrat - ce qui n’est pas pour arranger les affaires du club. Un départ de Morgan Sanson est envisageable du côté de la Premier League.

Quid d’André Villas-Boas ?

André Villas-Boas ne s’en est jamais caché, s’il parvient à qualifier l’OM pour la Ligue des champions, il s'attend à avoir un effectif à la hauteur de la compétition. La mission est accomplie, à la direction du club de remplir la sienne maintenant. Le technicien portugais avait accepté de jouer avec un effectif réduit la saison dernière, il ne le fera pas deux fois, surtout avec la C1.

André Villas-Boas (OM), à Nîmes, le 28 février 2020 Crédits Getty Images

Villas-Boas n’avait pas goûté l’arrivée de Paul Aldridge, pour faciliter les transferts vers l’Angleterre, et n’avait pas manqué de le faire comprendre à son président : "Je savais que la situation économique du club était prioritaire à l'aspect sportif. Mais normalement le plus important ce sont les performances sportives, qui sont au top actuellement. Je pense que l'intérêt du club est donc de maintenir ces performances au top, et ensuite de voir à la fin de saison en fonction des offres", balançait-il en conférence de presse avant le 16e de finale de Coupe de France face à Granville. La question AVB rythmera l’été, et dépendra presque entièrement du mercato de l’OM.

Et la vente du club ?

Interrogé par l’Équipe mi-avril dernier, Eyraud affirmait : "Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit." Même s’il a investi plus de 350 millions d’euros sans avoir fait de grosse, McCourt semble toujours vouloir accompagner le club. Avec un objectif. La fameuse "phase 2". Que le club s’autofinance et que les investissements massifs cessent. Une source confiait cependant à l'Équipe que l’OM était un "actif liquidable". Il suffirait donc d’arriver avec la bonne offre, au bon moment.

Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille Crédits Getty Images

