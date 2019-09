Votez pour le meilleur joueur de la 7e journée de Ligue 1

Kylian Mbappé (2019), Florian Thauvin (2018), Alexandre Lacazette (2017), Hatem Ben Arfa (2016). C'est le palmarès du trophée Eurosport du meilleur joueur de Ligue 1. De votre trophée d'ailleurs, puisque c'est vous qui votez chaque semaine. Pour la cinquième année, on remet ça ! Petit rappel des règles : après chaque journée, la rédaction vous soumet une liste de 10 joueurs qui ont brillé sur les pelouses de Ligue 1. Ensuite vous votez et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.

LE CLASSEMENT GENERAL

1. Victor Osimhen (Lille), Dario Benedetto (OM) : 20 points

3. Neymar (PSG) : 16 points

4. Houssem Aouar (OL) : 10 points

5. Moussa Dembélé (OL) : 8 points

6. Kylian Mbappé (PSG), Eduardo Camavinga (Rennes) Eric Maxim Coupo-Moting (PSG), Islam Slimani (AS Monaco), Casimir Ninga (Angers) : 6 points

11. Memphis Depay (OL), Dimitri Payet (OM), Angel Di Maria (PSG), Youcef Atal (Nice) : 4 points

15. Boulaye Dia 2 points (Reims), Steve Mandanda (OM), Édouard Mendy (Rennes), Zinedine Ferhat (Nîmes), Romain Hamouma (ASSE), Valère Germain (OM) : 2 points

21. Romain Salin (Rennes), Habib Diallo (Metz), Vitorino Hilton (MHSC), Anthony Lopes (OL), Christophe Jallet (Amiens), Benjamin Lecomte (Monaco) : 1 point