Wanda Nara revient sur transfert d'Icardi au PSG : "Nous avions déjà donné notre parole..."

MERCATO - Dans un entretien accordé au média argentin Gente, Wanda Nara est revenu sur les coulisses du transfert définitif de Mauro Icardi, son mari, au PSG. Celle qui est également son agent assure que son souhait a toujours été celui de rester à Paris.

Depuis le 31 mai dernier, Mauro Icardi est officiellement un joueur du PSG. Et cette fois de manière définitive. Prêté par l'Inter Milan cette saison, l'international argentin, qui a coûté un peu plus de 50 millions d'euros, a ainsi signé un contrat jusqu'en 2024. Un choix qui n'a visiblement jamais été remis en question, comme l'a assuré sa femme et agent Wanda Nara dans un entretien au magazine argentin Gente.

"Je sais ce que voulait Mauro"

"Nous avions déjà donné notre parole, le club connaissait notre volonté de rester à Paris, a-t-elle expliqué. Peut-être que le mérite a été de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie. À chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas."

Pour Wanda Nara, accompagner son mari dans ses choix est quelque chose de "simple". "C'est un joueur qui se vend tout seul", conclut-elle. Pour l'instant, l'avenir son mari s'inscrit à Paris.

