Zidane, Ronaldo, C1 : Ayachi Ajroudi vend du rêve et met la pression sur McCourt

LIGUE 1 - Mohamed Ayachi Ajroudi rêve de racheter l'OM. Dans un entretien accordé au Figaro, l'homme d'affaires expose son projet. Il est question de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane et de gagner la Ligue des champions... Rien que ça.

L'objectif est clair. La stratégie limpide. A l'issue de l'interview accordée à nos confrères du Figaro, les intentions de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien qui rêve de racheter l'OM, semblent claires : séduire les supporters de l'OM, se les mettre dans la poche pour faire flancher Frank McCourt. Cristiano Ronaldo à l'OM ? "Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve…"

Ligue 1 PSG - Metz, Marseille - Saint-Etienne pour commencer : Le calendrier 2020-2021 dévoilé IL Y A 8 HEURES

Le futur coach ? "Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ?" dans une allusion à peine dissimulée à Zinedine Zidane, enfant du pays effectivement et idole du peuple marseillais. La Ligue des champions ? "La gagner, c'est le rêve." Voilà qui ne coûte pas cher mais peut suffire à faire chavirer la Canebière. La bataille de l'opinion peut s'avérer décisive dans ce genre d'opération. Mohamed Ayachi Ajrdoui l'a bien compris.

Le moment est venu pour vendre

Deux semaines après les déclarations fracassantes de Mourad Boudjellal, celui qui se rêve comme le nouvel homme fort de l'OM joue sur le même terrain : celui des médias. Celui des affaires est beaucoup plus difficile à maîtriser, beaucoup plus aléatoire. Mais Ayachi Ajroudi tente de mettre la pression sur les propriétaires de l'OM : "Il faut que Monsieur McCourt comprenne que le bon moment est venu pour vendre", fait savoir l'homme d'affaires. Avant de poursuivre : "Le prix en face doit être celui de l’acheteur, pas celui du vendeur (…) Il était vendeur l’année dernière, pourquoi plus maintenant ? Il a même donné les chiffres et à quel prix il veut sortir."

McCourt, le propriétaire de l'OM Crédit: Getty Images

Où en est le rachat ? "On était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté", fait-il savoir alors que l'OM ne cesse de faire savoir que le club n'est pas à vendre. Ayachi Ajroudi, lui, est prêt à prendre son temps :"Il faut le laisser sortir par la grande porte. Calmons-nous." Pas certain que le plan exposé ce jeudi calme les supporters de l'OM…

Ligue 1 Jesé, l'éternel retour... différé IL Y A 13 HEURES