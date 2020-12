Pour eux, la saison ne se destine déjà plus qu'à briller dans l'Hexagone. Qualifiés pour la Ligue des champions, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille entendent déjà l'hymne de la C1 comme un souvenir et plus comme une promesse en 2021. Les deux clubs français ont fini logiquement derniers de leurs groupes et vont désormais devoir se reconcentrer sur la Ligue 1 pour espérer retrouver l'Europe la saison prochaine. Rennes y a découvert le très haut niveau et s'imagine déjà pérenniser l'expérience. Marseille a pour sa part manqué son retour et récolté bien plus de colère de ses supporters que de lauriers. Dans le même temps, leur parcours en championnat livrait une toute autre vérité.

Le fiasco phocéen en C1, quelque peu estompé par la victoire contre l'Olympiakos, était inattendu par ses proportions. Animation offensive indigente, défense d'une naïveté confondante… Le club phocéen a mis trop peu d'ingrédients pour parvenir au moins à décrocher son billet pour la Ligue Europa. Ces qualificatifs auraient été bien plus logiques pour le club breton, en pleine euphorie de la découverte. Mais son retour sur terre attendu n'a pas été si brutal que les chiffres ne le laissent penser. Les joueurs de Julien Stéphan avaient dominé Krasnodar à la maison, sans parvenir à l'emporter. Les défaites à Séville (1-0) et surtout celle face à Chelsea (1-2) se sont jouées sur des détails. L'apprentissage passe aussi par là. Mais ces efforts se sont payés cash en championnat le week-end venu. Pendant que les "habitués" Marseillais ont su trouver en la Ligue 1 un expiatoire de toutes leurs frustrations.

7/21 contre 15/15

Depuis le début de la C1 les 20 et 21 octobre derniers, les Bretons ont glané seulement sept points sur 21 possibles. L'OM a certes eu deux matches de moins à disputer, reportés à cause du Covid-19. Mais il a signé un parfait 5/5 sur la période. La cadence élevée des rencontres a permis aux Olympiens de parfaire leurs automatismes dans le nouveau 4-3-1-2 mis en place par l'entraîneur André Villas-Boas. Le trio offensif Payet – Benedetto – Thauvin, mis sur orbite par un Michaël Cuisance de plus en plus à l'aise en numéro 10, ne s'en porte que mieux. L'enchaînement imposé par ce calendrier dense a surtout évité aux Marseillais d'avoir le temps de gamberger. "Je pense que cette série de victoires fait beaucoup de bien après tout ce qu’on a vécu ces derniers temps, a confirmé Pape Gueye en conférence de presse. Mais pour atteindre nos objectifs, qui sont élevés cette année, il faut continuer à gagner."

André Villas-Boas et Florian Thauvin après OM-Nantes (3-1). Crédit: Getty Images

A l'image de son milieu de terrain, intéressant samedi dernier en relais de Morgan Sanson rapidement blessé, André Villas-Boas a pu compter ces dernières semaines sur des remplaçants convaincants pour donner un second souffle derrière les cadres habituels. Sanson avait signé le but de la victoire à Strasbourg sur une passe de Dario Benedetto, tous deux en sortant du banc. Valère Germain avait, lui, validé le succès à Nîmes (0-2). Des armes supplémentaires qui changent tout. "En première partie de la saison, on a beaucoup laissé les mêmes que l’année dernière. Ensuite on a commencé à faire un turnover car on a plus de profondeur de banc, a reconnu l'entraîneur André Villas-Boas. Tous les joueurs qui ne sont pas titulaires donnent tout à chaque entraînement. Ils sont toujours prêts pour entrer et on sait que notre niveau ne baisse pas trop quand ils rentrent en jeu."

Marbella, et ça repart ?

Rennes ne peut en dire autant. S'il a beaucoup dépensé l'été dernier pour densifier son effectif, le 3e du dernier championnat n'a pu s'acheter de la tranquillité d'esprit sur le mercato. Entre les ennuis physiques, des cas de Covid-19 et des choix tactiques, Julien Stéphan n'a pas pu aligner à deux reprises le même onze titulaire une fois la Ligue des champions entamée. Aux doutes européens s'est ajoutée l'inconstance. Le technicien breton a bien tenté de piquer au vif ses ouailles, procédant à quatre changements dès la mi-temps à Lens. Il est même allé jusqu'à puiser parmi ses indésirables, en relançant M'Baye Niang.

5 choses à savoir avant Rennes/Marseille, le duel des déçus européens

Resté au Roazhon Park faute d'avoir trouvé une porte de sortie, l'attaquant a même été le buteur providentiel à Nice le week-end dernier. Rennes a fait le jeu et son avant-centre sénégalais a profité d'une mauvaise relance pour remettre son équipe à l'endroit. Le SRFC a été bien aidé par des Aiglons tombés très haut du nid ces dernières semaines. Mais aussi par un surprenant stage en Espagne, à Marbella, en pleine semaine de préparation de match et dans un contexte de pandémie. "Aucun joueur n'a triché, on donnait 200% physiquement, a assuré à la presse le défenseur Nayef Aguerd. Le plus dur, c'était la fraicheur mentale, repartir à chaque fois, retrouver la motivation." "S’il suffisait de partir en stage (pour retrouver des bons résultats), ça se saurait. Mais on a pu bénéficier de quelques jours pour rectifier certaines choses qui n’allaient pas sur le terrain, avait abondé Stéphan dimanche après le succès à Nice. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu autant de temps. On s’est dépaysé, on a retrouvé de la fraîcheur mentale. Et sur le terrain j’ai trouvé qu’il y avait du dynamisme de la part de l’équipe."

Ce second souffle n'attend désormais qu'à être confirmé pour retrouver un vent de dos vers le haut de tableau. Une deuxième chance en Ligue des champions dans quelques mois passera par là. Stopper la folle dynamique d'un concurrent direct ne sera pas non plus de trop.

