Même si ses finances ne sont pas au mieux, il semblerait que l'OM n'ait pas abandonné son rêve d'attirer un grand attaquant. Après Kostas Mitroglou et Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille aurait ciblé Arkadiusz Milik, l'avant-centre international polonais de Naples. Selon les informations de RMC, le club entraîné par André Villas-Boas souhaiterait aider le 5e de Serie A à faire prolonger le joueur de 26 ans, en fin de contrat en juin prochain, et le récupérer en prêt lors des six prochains mois pour le mettre en vitrine afin que le Napoli récupère une indemnité de transfert l'été prochain.