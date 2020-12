C'était dans l'air depuis un petit moment, c'est désormais officiel : Diego Costa n'est plus un joueur de l'Atlético de Madrid. Le club de la capitale a annoncé la résiliation du contrat de son joueur de 32 ans via un communiqué. L'attaquant, auteur de 83 buts en 215 matchs avec les Colchoneros, était en délicatesse cette saison, handicapé par des blessures et en manque de temps de jeu.