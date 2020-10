On avait cru apprécier un plaisir éphémère, un moment grisant sans lendemain. Il y a cinq jours, à Reims, Neymar anoblissait le coup d'un soir par une prestation particulièrement aboutie, dans un rôle inhabituel. Là, on ne se demandait pas encore quand on le reverrait dans ce registre, à savoir celui d'un milieu relayeur, mais plutôt quand on le reverrait tout court. La superstar du Paris Saint-Germain avait quitté la pelouse en boitillant et, surtout, elle se préparait à écoper d'une sanction exemplaire de la commission de discipline de la Ligue.

Finalement, ces questions-là ont été vite dissipées ; le Brésilien a participé à l'intégralité et de la séance d'entrainement collective, jeudi, et a été totalement épargné par les instances. Alors que le PSG reçoit Angers en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, ce vendredi (20h45), Neymar peut théoriquement se retrouver là où il avait fait tant de merveilles à Auguste-Delaune : au cœur d'un 4-3-3, derrière un trident offensif composé de Mbappé, Icardi et Sarabia. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un écart que Thomas Tuchel pourrait s'abstenir de combler.

Car le technicien allemand, lui, n'y a pas vu que du bon. Pour sûr, il a apprécié tous les privilèges offerts par un tel positionnement de "Ney". Dans le cœur du jeu, l'ancien joueur du FC Barcelone est extrêmement sollicité (il a touché 107 ballons à Reims, beaucoup plus que tout autre joueur) et son talent fait le reste. Sa capacité à éliminer en un contre un par le dribble, à casser les lignes par des transmissions courtes ou à aérer le jeu par des passes longues sont autant d'arguments en la faveur d'un joueur qui a toujours dit apprécier évoluer dans cette zone.

De là, Neymar augmente ses chances de retrouver les schémas dont il raffole. Il est le plus souvent face au but, dispose d'un peu plus de champ devant lui et peut ainsi prendre plus de vitesse pour percuter. Mieux, le Brésilien jouit aussi d'une proximité territoriale avec Kylian Mbappé, primordiale aux yeux de Thomas Tuchel, qui a toujours souhaité bâtir son collectif autour de la relation entre les deux hommes.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ancien coach du Borussia n'était pas pleinement satisfait de la prestation de son chouchou, dimanche dernier. "Il a joué en milieu relayeur alors que je le veux en meneur, avait-il lâché en conférence de presse. Ce n'était pas le plan. Il en a fait trop défensivement." Neymar s'était effectivement impliqué plus que de coutume à la récupération, notamment en première période.

L'intention de la star du PSG était louable, tant elle tranchait avec sa précédente sortie face à l'OM, où il s'était plus souvent fait remarquer par ses gestes d'humeur et ses excès comportementaux que par sa participation au travail collectif. Problème, Tuchel n'accorde que peu d'importance à ces considérations. Lui préfère le rendement. D'où sa déception.

Dans les faits, les efforts défensifs de Neymar n'ont pas été très fructueux (un seul ballon récupéré) alors qu'ils ont été fournis au détriment de sa relation technique avec Mbappé, voire de l'efficacité offensive en générale. "On ne va pas faire de lui un 6 ou un 8, a-t-il répété en conférence de presse, jeudi. Il va rester un numéro 10". L'Allemand ne veut pas voir son joyau au four. Uniquement au moulin.

