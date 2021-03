Football

Avec l'OL et le PSG, il se passe toujours quelque chose de dingue

LIGUE 1 - Les matches opposant l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont rarement des rencontres ennuyantes. Entre moments historiques, anecdotes cocasses et avanlanche de buts, l'OL et le PSG ont le don de se tirer la bourre depuis plusieurs années. Retour sur quelques faits marquants pour vous donner l'eau à la bouche avant la rencontre de dimanche soir. (Réal: Sébastien Petit)

00:02:48, il y a 18 heures