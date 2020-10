Toma Basic pourrait quitter les Girondins de Bordeaux avant le 5 octobre. Naples continue de négocier avec la direction du douzième de Ligue 1 alors que la Lazio Rome et Cagliari restent à l'affût sur ce dossier. Interrogé sur la fin de mercato qui devrait être marquée par les négociations concernant l'avenir du milieu croate, Jean-Louis Gasset s'est montré agacé vendredi en conférence de presse lorsqu'il a évoqué la politique des décideurs des Girondins de Bordeaux. " Quand moi je parle d'entrée (recruter des nouveaux joueurs), les dirigeants me parlent de sorties. On parle plus de comptabilité que de football ", a-t-il pointé du doigt.





La priorité de l'entraîneur girondin est claire : attirer un milieu de terrain et un attaquant avant lundi soir prochain à minuit. "Moi je dis ce que je vois. J'ai donné les cibles. On peut améliorer l'équipe et avoir de l'ambition. Si ce n'est pas possible, on fera avec mais il me semble qu'on pourrait améliorer l'équipe à moindre coût mais ce n'est pas moi qui prend la décision. Si je donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier", a conclu l'entraîneur de Bordeaux.