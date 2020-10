C'est l'agitateur inattendu de cette fin de mercato. Pas en odeur de sainteté chez les Colchoneros, Thomas Lemar (24 ans) pourrait quitter l'Atlético Madrid. Et après le Bayern Munich, c'est le RB Leipzig qui serait venu aux renseignements pour accueillir l'international français. Selon Bild , le club entraîné par Julian Nagelsmann étudierait la faisabilité d'un prêt pour l'ancien Monégasque. Et comme pour le FCB, les Roten-Bullen ont beaucoup de beaux arguments à faire valoir pour attirer le champion du monde 2018.

En marge de la rencontre entre le Bayern et le BvB en Supercoupe d'Allemagne mercredi, les dirigeants du Borussia Dortmund ont définitivement mis un terme aux rumeurs de départ de Jadon Sancho. Kicker rapporte que Michael Zorc et Hans-Joachim Watzke ont prévenu les dirigeants mancuniens que l'ailier anglais n'était pas autorisé à quitter la Ruhr pendant ce mercato, rappelant une nouvelle fois la date butoir du 10 août.

Faitout Maouassa blessé, le Stade Rennais cherche un joueur supplémentaire pour occuper le poste de latéral gauche. Selon Sky Italia et la chaîne Telefoot , les Rouge et Noir sont tout proches de s’offrir Dalbert, le latéral de l'Inter. Un accord pourrait prochainement intervenir comme le rapporte Piero Ausilio, le directeur sportif des Nerazzurri. L'Inter anticipe déjà un départ de son côté puisqu'un prêt de Marcos Alonso est annoncé avec insistance du côté de San Siro.

Valence doit également faire avec l’intérêt de plus en plus accru du Stade Rennais. Priorité de cette fin de mercato, la quête d'un défenseur central s’est intensifiée du côté du Roazhon Park. Selon RMC Sport , les Bretons auraient un oeil sur Rugani, mais aussi Juan Foyth, qui est sur les tablettes de… Valence.

Orphelin d'Alfred Gomis, vendu à Rennes, Dijon prospecte pour son futur portier. Et si Anthony Racioppi est arrivé, le DFCO recherche un gardien à mettre en concurrence avec l'ancien Lyonnais. L'Equipe avance jeudi matin que les Bourguignons ont formulé deux offres pour Saturnin Alagbé, le gardien de Niort. Les Chamois attendent pas moins de 2,2 millions d'euros pour libérer leur portier de 26 ans. Barré chez les Verts, Stéphane Ruffier pourrait être libéré de sa dernière année de contrat. Les noms de Régis Gurtner (Amiens) et Fabrice Ondoa (Ostende) ont également été cités.

Ce jeudi, le FC Lorient a annoncé la signature de l'attaquant nigérian Terem Moffi (21 ans). L’avant-centre débarque en provenance de Courtrai et s'est engagé pour cinq saisons avec les Merlus. Ces derniers ont d'ailleurs déboursé "une fortune" pour s'attacher les services du joueur, puisque le transfert est estimé à 8 millions d'euros (plus bonus) assorti d'un pourcentage à la revente entre 10 et 20%, devenant ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club après Grbic. Arrivé en Belgique en janvier dernier en provenance de Kaunas (D1 lituanienne), Moffi avait impressionné au cours des premiers mois en Jupiler Pro League.