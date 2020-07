Bordeaux sous pression : la deadline fixée par Gasset prend bientôt fin

LIGUE 1 - Alors que Paulo Sousa aurait finalement décidé de rester sur le banc des Girondins de Bordeaux, après avoir annoncé son départ début juillet à ses joueurs, Jean-Louis Gasset, favori pour le remplacer, s'impatiente. Selon les informations de L'Equipe, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne aurait fixé, aux dirigeants bordelais, une deadline qui s'achevera vendredi soir.

Plus les jours passent et plus les chances de voir Jean-Louis Gasset s'installer sur le banc de Bordeaux s'amenuisent. Selon L'Equipe, le technicien de 66 ans, déjà passé par le club girondin entre 2007 et 2010 aux côtés de Laurent Blanc, aurait fixé une deadline auprès de la direction bordelaise. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, qui avait décidé de prendre du recul avec le milieu du football à l'été 2019 pour se consacrer à sa famille, pourrait ne pas donner suite aux avances des Girondins de Bordeaux s'il reste sans nouvelles jusqu'à vendredi soir.

Car depuis quelques jours, Jean-Louis Gasset, qui commençait déjà à se pencher sur le futur effectif bordelais d'après L'Equipe, patiente. Début juillet, Paulo Sousa, l'actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux, avait annoncé à ses joueurs qu'il quittait le club, n'ayant aucune visibilité dans le projet actuel. Sa direction avait pris acte de cette décision. Et depuis ? Plus rien. Le technicien portugais s'imaginait sur le banc de Benfica. Mais le club lisboète a préféré miser sur Jorge Jesus. Et du coup, Paulo Sousa se serait décidé à rester.

Cependant, le douzième de Ligue 1 ne sait plus à quoi s'en tenir avec son entraîneur, arrivé en mars 2019. "On sait très bien qu'il peut nous planter à tout moment", confie un membre du club à L'Equipe. "Il est certain que si le président a une ouverture pour s'en séparer, il le fera. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de moyens financiers pour lui payer des indemnités", explique de son côté une source proche des Girondins. En interne, certains imaginent que l'indemnité récupérée par la possible vente de François Kamano, suivi par le Lokomotiv Moscou, permettrait de régler de départ de Paulo Sousa. Mais l'ailier gauche n'est pas encore parti. Le grand retour de Jean-Louis Gasset ne devrait pas être pour demain.

