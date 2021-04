Boubacar Kamara est bien parti pour vivre la fin de son aventure avec l'OM. Le natif de Marseille a été interrogé sur son avenir ce jeudi en conférence de presse, alors que son contrat s'achève en juin 2022. "Ce qui peut me convaincre de rester ? C'est plus le projet sportif, ça fait quatre ans que je suis en pro, j'ai un peu tout vécu ici, a-t-il concédé. Le projet sportif me fera prendre ma décision. Je reste concentré sur les matchs restants, on se posera tous et on réfléchira."

RMC ce lundi. Cependant, l'absence de Ligue des champions la saison prochaine n'entrerait pas forcément en ligne de compte selon Boubacar Kamara. En manque de liquidités, l'Olympique de Marseille ne pourra pas se permettre de laisser partir libre son milieu de terrain de 21 ans à l'issue de la saison 2021-22. Alors que Boubacar Kamara représente l'une des plus fortes valeurs marchandes de l'effectif olympien, le staff marseillais ne le retiendra pas en cas de belle offre cet été comme le révélait

"Au vu de cette saison, on savait très bien qu'on n'allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n'est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l'ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n'importe où avec ce que j'ai vécu à l'OM." Un message qui sous-entend la fin de son histoire avec son club formateur ?

