"Camavinga franchit le pas". Le futur du milieu de terrain rennais s'est peut-être joué lors de ces derniers jours. Comme le révèle AS ce lundi soir, l'international français de 18 ans (2 sélections et un but) aurait annoncé à Stellar Group, qui gère désormais ses intérêts, son souhait de quitter le Stade Rennais dès l'été prochain. Le quotidien espagnol précise par ailleurs que des poids lourds de Premier League pourraient tenter de l'attirer dès le mercato hivernal.

Le 9 octobre dernier, AS annonçait qu'Eduardo Camavinga était la priorité numéro un des Merengue, devant Kylian Mbappé. Pratiquement deux mois plus tard, le champion d'Espagne n'a pas abandonné la piste, et serait toujours le mieux placé, même si le joueur est moins en vue depuis son retour à la compétition en novembre dernier. Son nouvel agent, Jonathan Barnett, qui entretient de bonnes relations avec Florentino Perez, l'encouragerait à rejoindre le Real Madrid, qui devra renouveler ses cadres au milieu. A la fin de l'été 2021, Luka Modric fêtera ses 36 ans.

Rennes attend entre 50 et 80 millions d'euros

Alors que le milieu de terrain est en fin de contrat en juin 2022, Rennes pourrait être tenté de vendre le joyau de son centre de formation l'été prochain pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un peu plus d'un an. Selon AS, la famille Pinault serait prête à le vendre pour une somme oscillant entre 50 et 80 millions d'euros.

