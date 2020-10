"Camavinga est l'objectif prioritaire : Le Français a convaincu le club, même si le transfert semble difficile". Voici l'information que le quotidien AS a révélé ce vendredi au pied de sa Une. Plus les jours passent et plus le milieu de terrain rennais de 17 ans impressionne de l'autre côté des Pyrénées. Outre son excellent début de saison avec le Stade Rennais, le joueur a également convaincu avec les Bleus. Mercredi, en ouvrant le score face à l'Ukraine de fort belle manière, il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Ses nouvelles prestations ont été suivies de près du côté du Real Madrid, qui comptait le recruter dès cet été. Mais la crise économique, découlant de la pandémie mondiale, a contraint le club madrilène a repoussé ce projet d'un an. Un projet qui prendrait plus d'ampleur que le dossier Kylian Mbappé, très attendu dans la capitale espagnole depuis son explosion au grand jour en 2017 et encore davantage après le Mondial russe ? AS souligne notamment ce vendredi qu'Eduardo Camavinga "aurait été ravi" de porter le maillot des Merengue dès cette saison.

"Mon joueur ne va pas prolonger (il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Rennes), du moins pour le moment. Nous ne pouvons pas garantir qu'il sera disponible pour le Real Madrid l'été prochain", a néammoins déclaré son agent Mousa Sissoko, qui travaille également avec Ousmane Dembélé. Outre la concurrence qui s'intensifie, avec notamment le PSG ou la Juventus très présents sur ce dossier, le Real Madrid devra également transmettre une offre conséquente. Selon Florian Maurice, Eduardo Camavinga ne partira pas à moins de 80 millions d'euros.

Jeudi soir, Julien Stephan, l'entraîneur du Stade Rennais, s'est confié sur l'avenir de son jeune milieu de terrain. "On préfère pour son bien qu’il aille dans un club où son épanouissement sera le meilleur, a-t-il indiqué à RMC. Il ira là où ça sera le mieux pour lui. Si c’est encore en France, ce sera tant mieux pour le championnat. Ce qui est sûr, c’est que ce club récupérera un joueur et un homme de grande qualité." D'ici-là, Rennes peut voir grand avec Eduardo Camavinga. Avant le jackpot dans un an ?

