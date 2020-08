Didier Deschamps a initialement tenté de manier le chaud et le froid sur le sujet. Mais au fil des paroles et des mots, le sélectionneur des Bleus a sorti sa colère. Posément, certes, mais sûrement. Le report de Lens-PSG au 10 septembre, soit deux jours après le matches de l'équipe de France face à la Croatie, ne lui passe pas. S'il ne jette pas la pierre au club de la capitale, dont il comprend la demande, Deschamps peine à suivre la décision de la LFP.

" La décision de mettre Lens-PSG le jeudi est surprenante, pour ne pas dire gênante , a lâché DD. Je ne critique pas ou ne commente pas la demande PSG, c'est plutôt la décision de la Ligue. Je ne vous fait pas de cinéma, c'est impossible de pouvoir jouer deux matches de haut niveau en 48 heures. Je me mets cinq secondes à la place de Tuchel, il espère qu'une chose que Kylian (Mbappé) et Kimpembe ne jouent pas le mardi. J'ai la liberté de faire ce que je veux mais ça me donne le sentiment d'être contraint et forcé de ne pas les concerner. Les joueurs qui ont pris cette décision ne sont peut-être pas au courant des calendriers. C'est surprenant gênant, surprenant, embêtant ."

Concernant le contexte sanitaire actuel, Deschamps indique avoir toujours eu "des soucis sur les rassemblements de septembre". "Les années précédentes, il y avait des disparités athlétiques, explique le sélectionneur. Cette disparité va être plus importante cette année (...) Faire enchaîner deux matches en 3 jours, c'est compliqué. Je pars du principe que je ne suis pas là pour prendre des risques. Il y a des joueurs du Bayern qui ne sont pas là parce qu'ils ont déjà des problèmes physiques. La situation est complexe mais la compétition est là. On va tenter de garder notre esprit compétiteur. L'objectif c'est de finir premier et de se qualifier. Huit matches jusqu'à la fin de l'année civile, ça nous laisse du temps pour faire des choses différentes, des systèmes, des associations… On doit passer par là, en mars on sera dans la dernière ligne droite"