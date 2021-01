Football

Euroscout - Elye Wahi, le but pour obsession et un parcours déjà tortueux

EUROSCOUT - En 2017, Elye Wahi avait inscrit un doublé face au PSG U17... alors qu'il n'avait pas encore 15 ans. Trois ans et demi plus tard, c'est dans la foulée de son premier but en L1 qu'il pourrait retrouver le club parisien, avec Montpellier, vendredi 22 janvier dans le cadre de la 21e journée. Chez les grands, cette fois.

00:02:40, 7 vues, il y a un jour