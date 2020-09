Troisième victoire en trois matchs de championnat pour l’AS Saint-Etienne, avec un nouveau succès ce jeudi soir, contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (0-2). Mais ce résultat marque surtout la fin d’une malédiction de 41 ans. Les Stéphanois n’avaient plus gagné le moindre match sur les terres marseillaises depuis le 10 août 1979 et le succès 5-3 des coéquipiers de Michel Platini. C’est Romain Hamouma (6e) qui a inscrit le premier but de ce match en retard de la 1ere journée de Ligue 1avant que Denis Bouanga (74e) n'entérine la victoire des Stéphanois. Ce succès permet aux hommes de Claude Puel de prendre, seuls, la tête du championnat.

Ligue 1 Balerdi arrière gauche, Puel garde (presque) le même onze : les compos d’OM-ASSE IL Y A 3 HEURES

Les Verts voient la vie en rose en ce début de saison, malgré un effectif jeune et relativement inexpérimenté. Six buts en trois matchs avec un troisième clean sheet pour Jessy Moulin : les hommes de Claude Puel ont encore une fois dominé leurs adversaires du soir dans tous les compartiments de jeu. La défense musclée des Stéphanois a très certainement été le point d’orgue de cette victoire. Florian Thauvin a été muselé tout au long du match par Yvann Maçon et du côté de Dimitri Payet, les coups d'éclat ont souvent été annihilés par la paire Timothée Kolodziejczak - Wesley Fofana.

Mais le match aurait pu basculer si le ballon de Marley Aké avait trouvé le fond des filets et non la barre transversale de Jessy Moulin (54e). Offensivement, le duo composé de Denis Bouanga et Romain Hamouma a, encore une fois, fait des merveilles : un but pour chacun des deux attaquants.

Plus d'infos à venir...

Ligue 1 Onze improbable et convictions profondes : Comment Puel a métamorphosé les Verts HIER À 14:22