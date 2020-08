Et voilà Nice en tête du classement de Ligue 1. Sans pleinement convaincre, les Aiglons de Patrick Vieira ont obtenu une deuxième victoire consécutive à l'issue de leur déplacement sur la pelouse de Strasbourg. Moins en vue que la semaine dernière face à Lens, Amine Gouiri a laissé la lumière à Kasper Dolberg, auteur d'un doublé (0-2). Encore trop juste dans ses propres intentions et malheureux en raison du réalisme adverse, Strasbourg enchaîne un deuxième revers après avoir mal démarré à Lorient dimanche dernier (3-1).

Nice a des ambitions et, pour le moment, c'est le carton plein malgré des prestations encore perfectibles. Les quelque 5 000 spectateurs venus à la Meinau pour assister à un beau match ont dû être déçus, tant les actions franches ont été rares entre des Aiglons imprécis dans les 30 derniers mètres et des Alsaciens trop tendres à domicile. Les hommes de Thierry Laurey ont, en prime, tendu le bâton pour se faire battre. Après un contrôle manqué dans sa surface, Lamine Koné s'est jeté dans les pieds d'Eddy Sylvestre pour offrir un penalty au Gym. Kasper Dolberg, transparent jusque-là, ne s'est pas fait prier pour ouvrir son compteur et le score (0-1, 37e).

Strasbourg aurait pu profiter de la nervosité des Niçois, qui ont reçu six cartons jaunes avant la pause. Les Alsaciens ont même connu un léger temps fort au début du second acte. Le sursaut d'envie et la hausse du rythme se sont néanmoins heurtés à la bonne défense de l'OGCN. Malgré les nombreux avertissements, les hommes de Patrick Vieira sont restés solides et sereins derrière. Ils ont fini par se mettre à l'abri, encore grâce à Dolberg. Le Danois a profité d'un bon travail à la récupération d'Amine Gouiri, certes en réussite sur sa transmission touchée par Ibrahima Sissoko. Pour assurer son doublé, Dolberg s'est fendu d'un piqué plein de sang-froid (0-2, 59e).