" Il (André Villas-Boas) se trompe. Il ne me connaît pas , a expliqué Christophe Galtier à L'Equipe . Éric Di Meco, c'est quelqu'un que je connais depuis mes 16 ans, c'est lui qui m'a accueilli au centre de formation de l'OM. Dans les échanges que j'ai eus avec lui, en aucun cas on ne parle du match... La chose la plus importante que doit savoir monsieur Villas-Boas, c'est que je connais trop la difficulté de ce métier pour me permettre de rire de la contre-performance d'une équipe française. Je suis plutôt quelqu'un de bienveillant dans la profession, que l'entraîneur soit français ou étranger ."

Le natif de Marseille a également commenté le fait que son nom ait été associé à l'Olympique Lyonnais. "Je n'ai jamais parlé à Jacques-Henri Eyraud ni à l'un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon. Je n'ai passé qu'un an à l'OL (adjoint d'Alain Perrin en 2007-2008) et c'est une frustration, mais je devais partir quand Alain (Perrin) est parti. J'ai gardé de bonnes relations à Lyon, Jean-Michel Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s'est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n'y a eu aucun contact", a-t-il indiqué avant de conclure : "Il y a encore des choses à faire ici (à Lille)."