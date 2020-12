Le LOSC est dans une situation paradoxale. Alors que le club est leader du championnat, la situation est plus compliquée en coulisses. Après le changement de direction opéré la semaine dernière, le coach des Dogues Christophe Galtier s'est exprimé en conférence de presse avant le match de mercredi (21h00) contre Montpellier.

Le technicien est notamment revenu sur le mercato d'hiver à venir, et sur les changements possibles au sein de son effectif. "Concernant les joueurs, les mouvements, il n'y a eu aucune discussion avec le président Olivier Létang. On n'est toujours pas à l'abri d'une grosse sollicitation et là je me plierai aux décisions", a souligné l'entraîneur nordiste.

Un projet qui change également

Le nouveau président du LOSC Olivier Létang a affirmé lundi que l'objectif serait de conserver tous les joueurs lors du mercato d'hiver. Pourtant, le projet à long terme d'acheter des joueurs à fort potentiel pour ensuite les vendre avec une plus-value importante ne semble plus d'actualité, comme l'a confirmé Galtier en conférence de presse."De ce que j'entends et des échanges avec le président, on n'est plus sur ce modèle de projet. Est-ce une bonne chose ou pas ? Je ne peux pas vous dire si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est un projet différent", a estimé le coach lillois.

Par ailleurs, le technicien s'est aussi exprimé sur l'efficacité de l'ancien projet. "Il y a eu un modèle qui a très bien fonctionné sur un plan sportif. Je ne peux pas me prononcer sur le plan économique", a-t-il ajouté. Pour justement garder le sportif du club au plus haut, Galtier et ses hommes auront un dernier match difficile avant la trêve sur la pelouse de Montpellier ce mercredi, qu'ils seraient avisés de gagner pour rester en tête de la Ligue 1.

