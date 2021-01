L'orage et la colère sont passés, place à l'apaisement. Avec quelques jours de recul, Frédéric Antonetti est revenu jeudi dans Nice-Matin sur l'incident qui l'avait opposé à Yoan Cardinale lors du match Metz-Nice (1-1), comptant pour la 19e journée de Ligue 1 samedi dernier. Celui qui fut également un temps entraîneur des Aiglons de 2005 à 2009 a reconnu avoir dépassé les bornes en s'en prenant verbalement au gardien remplaçant azuréen. " Tu es la risée de la France, va t'acheter un cerveau !", s'était notamment emporté l'intéressé, reprochant à Cardinale de contester avec véhémence une décision arbitrale depuis le banc de touche.

"Ce qui s’est passé à Saint-Symphorien arrive parfois dans les stades. C’est une altercation. Quand on est remplaçant, on ne se comporte pas comme un supporter. On ne hurle pas comme il l’a fait. Après, oui, j’ai été trop loin. Oui, j’ai été trop dur. Si j’ai choqué Yoan Cardinale, je le regrette. J’ai des regrets. C’est une évidence", a expliqué Antonetti. S'il ne s'est donc pas privé de replacer sa montée en température dans son contexte, dénonçant l'attitude adverse, le mea culpa a le mérite d'exister.