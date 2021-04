Il y a une semaine, Keylor Navas est sorti à la mi-temps de Strasbourg-PSG (1-4) à cause d'une douleur musculaire . Pour le déplacement au Stade Geoffroy-Guichard, aucun risque ne devrait être pris alors que le Paris Saint-Germain va enchaîner avec la Coupe de France (face à Angers mercredi à 18h45) et les demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City, les 28 avril et 4 mai.

Touchés à une cuisse, Marquinhos et Abdou Diallo manqueront à l'appel sur le terrain des Verts. Si Mauro Icardi et Layvin Kurzawa peuvent espérer effectuer leur retour, Neymar, Idrissa Gueye et Leandro Paredes seront suspendus.

