Saint-Etienne – Bordeaux : 4-1

Un but à Angers (0-1), un but à Nîmes (0-1), un triplé ce dimanche face à Bordeaux (4-1) : en moins d'un mois, Wahbi Khazri a quasiment assuré le maintien des Verts. Le succès face aux Girondins permet à Saint-Etienne, 13e, d'avoir 11 points d'avance sur la zone de relégation et trois sur son adversaire du jour. Bordeaux, en pleine déconfiture, avait pourtant ouvert la marque sur un penalty imaginaire (Hwang, 9e) avant l'égalisation rapide de Khazri sur un autre penalty extrêmement généreux (19e). Un enchainement du Tunisien (23e) et un nouveau penalty (71e) ont permis aux Verts de prendre le large jusqu'au dernier but de Zaydou Youssouf (82e).

Ce qu'on en retient : Les Verts sont quasiment sauvés, Bordeaux (9 défaites en 11 matches) est en pleine crise.

Lens – Lorient : 4-1

Après le match nul concédé par l’OM sur la pelouse de Montpellier, les Lensois avaient une occasion en or de s’installer confortablement à la 5e place du classement. Dimanche, sur leur pelouse, les Nordistes n’ont pas flanché. D’entrée, les hommes de Franck Haise se sont mis sur les bons rails et ont ouvert le score dès le quart de jeu par l’intermédiaire de Kakuta sur penalty. Mais les Merlus ont eu du répondant et ont égalisé à la 30e minute de jeu, grâce à Moffi.

Mais Lens avait une mission. Et Corentin Jean, à la conclusion d’un magnifique mouvement dans la moitié de terrain lorientaise, a permis aux siens de repasser devant au tableau d’affichage juste avant la pause. Aux retours des vestiaires, les Sang et Or se sont mis à l’abri grâce à Arnaud Kalimuendo (55e). Avant de définitivement plier la rencontre en fin de rencontre, sur un penalty transformé par Simon Banza. Une excellente opération pour le RC Lens. Lorient reste coincé à la 17e place au classement.

Ce que l’on en retient : Lens avait une mission, elle est accomplie !

Les Lensois ont réalisé une excellente opération dimanche Crédit: Getty Images

Brest - Nîmes : 1-1

Un nul qui n'arrange personne dans la lutte pour le maintien. Nîmes avait pourtant parfaitement démarré la rencontre grâce à un contre parfaitement conclu par Moussa Koné (11e). Mais Brendan Chardonnet a rapidement remis Brest dans le match d'une tête rageuse (26e). Les Bretons font plutôt la bonne affaire puisqu'ils conservent six points d'avance sur Nîmes. Toujours barragistes, les Crocodiles ne sont qu'à deux unités de Lorient, premier club hors de la zone rouge.

Ce qu'on en retient : Les deux clubs lutteront sans doute jusqu'au bout...

Nice – Reims (0-0)

Dans ce duel du milieu de tableau, Nice et Reims ont proposé un triste spectacle à l’Allianz Riviera dimanche après-midi. Peu de choses à signaler en première période, mais juste avant la pause, William Saliba a failli marquer contre son camp sur un centre à ras de terre de Chavalerin venu de la gauche. Mais le défenseur prêté par Arsenal a dévissé, et le ballon a frôlé la cage niçoise. Sans conséquence pour le Gym, donc.

La deuxième période a été à l’image de la première : terne et sans relief. Reims aurait pu ouvrir le score en fin de partie mais le but d’El Bilal Touré a été logiquement refusé pour hors jeu à la 84e minute. Derrière, personne n’a réussi à faire la différence et les 22 acteurs se sont séparés sur un score nul et vierge. Un match sans grand intérêt qui n’arrange ni les Niçois (9e), ni les Rémois (12e), qui restent dans le ventre mou de la Ligue 1.

Ce que l’on en retient : Pas grand-chose, malheureusement. Un match qui ne restera pas dans les annales de la Ligue 1.

