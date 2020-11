"On avait alerté la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses", aurait déclaré Emmanuel Macron mardi selon les informations de L'Equipe. Un tacle adressé à Nathalie Boy de la Tour, l'ex-présidente de la LFP, et Didier Quillot mais également aux clubs professionnels. "Lorsque j'étais directeur général exécutif, la Ligue n'a jamais reçu ni note ni alerte de l'Elysée relative à la fragilité de Mediapro, ni avant, ni pendant, ni après l'attribution des droits télé à ce groupe, conteste Didier Quillot. Comme tout le monde, je déplore la situation actuelle et j'espère qu'une solution sera rapidement trouvée pour les clubs."