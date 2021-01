Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Privé d'Hatem Ben Arfa, touché à une cuisse, Bordeaux a cruellement manqué d'idées sur la pelouse de Messins pas franchement plus inspirés. Au bout d'une rencontre terne et hachée, Grenats et Girondins se sont donc quittés sur un score nul et vierge (0-0). Les deux équipes, qui n'ont cadré que cinq tirs au total, restent embourbées dans le ventre mou.