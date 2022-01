On connaît déjà les grandes lignes du nouveau protocole sanitaire que la LFP doit officialiser ce mardi face à l'évolution de la pandémie et l'augmentation des contaminations au Covid 19. L'Equipe et RMC ont révélé les principaux changements, à commencer par une nouvelle politique de tests. Tous les joueurs devront désormais s'y soumettre à 48 heures d'une rencontre, et plus seulement les vaccinés comme c'était le cas jusqu'ici. Plusieurs clubs avaient d'ores et déjà fait la démarche de tester l'ensemble de leur effectif, staff compris. Les arbitres et les officiels seront soumis aux mêmes règles.