Rudi Garcia a des problèmes de riches cette saison. L'entraîneur lyonnais dispose d'un groupe pléthorique pour un club qui ne dispute pas de Coupe d'Europe. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les secteurs. Mais c'est le constat qui s'impose au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il devient difficile de dégager les véritables titulaires tant la concurrence se fait de plus en plus rude. Si Houssem Aouar semble intouchable malgré un temps de jeu en légère baisse ces dernières semaines, personne ne s'est vraiment dégagé pour accompagner le fleuron du centre de formation des Gones.

Son arrivée en provenance de l'AC Milan semblait d'abord destinée à renforcer le secteur offensif lyonnais. Ou compenser un éventuel départ d'Houssem Aouar. Finalement, Aouar est resté et Paqueta n'a quasiment jamais évolué dans la ligne offensive lyonnaise. Garcia semblait pourtant enclin à le positionner haut sur le terrain. " Je ne suis pas certain qu’il faille l’excentrer , avait jugé l'entraîneur des Gones à son arrivée . Il a besoin d’être au cœur du jeu. C’est un joueur qui doit jouer au cœur du jeu en soutien des attaquants. Je pense que son positionnement se situe là."

Mais Paqueta a le plus souvent été utilisé en relayeur, voire à la récupération, dans les différentes animations mises en place par Garcia. Et ses qualités n'en sont que plus précieuses pour l'entrejeu rhodanien. Il a cette créativité et cette qualité technique qui améliorent la fluidité des transmissions lyonnaises. Mais il a aussi fait preuve d'une agressivité et d'une science du placement qui le rendent efficace dans les phases défensives. Cette polyvalence n'était pas forcément présentée comme l'une de ses qualités. Mais elle est réelle, et elle a contribué à redistribuer les cartes dans le milieu de l'OL.