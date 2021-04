Il fallait qu'il prenne les choses en main. Qu'il sorte un PSG sans idée de sa torpeur. Surtout quand Paris s'est retrouvé mené par des Verts accrocheurs. Kylian Mbappé s'était déjà démené pour percer la muraille stéphanoise. Sans succès jusque-là. Alors il a encore haussé le niveau. D'abord avec un but égalisateur dont il a le secret au terme d'un enchaînement délicieux. Puis sur un penalty qu'il a lui-même provoqué et transformé avec sang-froid. En l'espace de deux minutes, le gamin de Bondy a remis le champion de France sur la bonne voie.

Il a évidemment fallu ce but de Mauro Icardi au bout du temps additionnel pour que le PSG arrache la victoire (3-2) dans cette fin de match hitchcockienne. Mais celui qui est à l'origine de cet incroyable scénario, c'est bien Mbappé. Dans une équipe parisienne une nouvelle fois privée de Neymar, flamboyant mardi face au Bayern Munich en Ligue des champions (0-1) , l'international français a su endosser ce costume de super-héros qui lui va si bien. Parce qu'il a été décisif. Mais pas seulement.

Ligue 1 Ce PSG résiste à tout : un scénario dingue et Paris recolle à Lille IL Y A 4 HEURES

Ses talents de buteur lui ont permis de faire la différence au tableau d'affichage. Mais si Mbappé a été déterminant, c'est aussi parce qu'il s'est comporté en véritable leader. A la fois technique et vocal, sans tomber dans cet excès d'individualisme qui le caractérise parfois quand le PSG est en difficulté. Il n'a cessé de dégager cette attitude positive essentielle pour aller chercher une victoire qui a longtemps semblé devoir échapper aux Parisiens. Son explosion de joie sur le but d'Icardi a été à la fois le symbole de cet état d'esprit, et la récompense de tous ses efforts pour guider les siens vers un succès essentiel.

"Gagner, gagner, gagner…"

Cette rage de vaincre, il l'avait encore chevillée au corps au coup de sifflet final. Avec ce mot qu'il n'a cessé de répéter. "On veut gagner, on veut gagner, a-t-il martelé au micro de Canal+ à l'issue de la rencontre. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens pensent que c'est facile de gagner, ça tombe bien qu'il y ait une course au titre cette année, ça montre que ce qu'on a fait les années précédentes n'est pas si facile. Maintenant on veut continuer à le faire cette année, et on veut gagner."

Real ou PSG : Pourquoi Mbappé ne s'est-il toujours pas décidé ?

C'est cette "gagne" qui a trop fait défaut au PSG en championnat, alors qu'elle l'a guidé jusqu'au dernier carré de la Ligue des champions. Mbappé en a été le garant face aux Verts en plus de rester décisif. Un exemple que ses coéquipiers ont naturellement suivi. "On sait que Kylian veut être le meilleur joueur du monde, on voit à chaque match qu'il veut le montrer, témoignait Ander Herrera. Pour nous c'est vraiment fantastique, on a des joueurs décisifs, mais Kylian on le voit à chaque match, aux entraînements, c'est magnifique. C'est très bon pour nous que notre "star" travaille beaucoup, et travaille autant."

Surtout, ce travail paie. Dans cette saison où il a été régulièrement critiqué, où sa capacité à progresser a parfois été remise en question, Mbappé répond au meilleur des moments. Il a été l'homme fort de Paris en Ligue des champions avec son triplé à Barcelone et son doublé à Munich. Il a été le grand artisan de cette victoire face à Saint-Etienne en championnat, dont il est plus que jamais le meilleur buteur avec 23 réalisations. Il a surtout cet insatiable appétit de victoires et cette haine viscérale de la défaite. C'était frappant face aux Verts. Et c'est bien ce qui le rend toujours plus indispensable au PSG.

Ligue 1 Ce PSG résiste à tout : un scénario dingue et Paris recolle à Lille IL Y A 4 HEURES