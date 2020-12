La DNCG estime qu'il y a urgence et appelle à trouver une solution sur ce dossier d'ici la fin de saison. "Il y a aussi une réflexion à mener sur le "salary cap", pas forcément individuel mais collectif. Il faut aussi s'intéresser au nombre de joueurs inscrits. Certains clubs ont plus de 50 professionnels sous contrat. Cela n'a aucun sens, a-t-il renchéri. Il n'y a que 11 joueurs sur le terrain et un certain nombre de remplaçants. Si on ne profite pas de cette crise pour construire les bases d'un modèle plus sain, on va au-devant de graves désillusions."