Le maire de Lens excédé après le report du match : "On joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG"

LIGUE 1 - Alors que le match de la 2e journée de L1, Lens-PSG, initialement prévu ce samedi, a été reporté au jeudi 11 septembre, le maire lensois a fait part de sa totale incompréhension après cette décision.

Six jours après sa finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (0-1), le PSG ne jouera pas contre le RC Lens ce samedi. Cette rencontre comptant pour la deuxième journée de L1 a été reportée au 10 septembre à la demande des dirigeants parisiens. Une décision "prise en accord avec Lens et le diffuseur Canal+", précise cependant la LFP mardi. Pourtant, le maire de Lens, Sylvain Robert, n'a pas apprécié ce report et l'a fait savoir dans un communiqué.

"Dans un monde où tout irait bien, le PSG aurait remporté la C1 ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens. Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement", a pointé du doigt l'élu nordiste dans un premier temps.

"Comment expliquer aux supporters Sang et Or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match, a-t-il renchéri. Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG." Trois jours après cette rencontre, Lens et le PSG seront respectivement opposés à Lorient et à Marseille. Le club de la capitale ouvrira donc sa saison à domicile par le célèbre Clasico.

