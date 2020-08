Lille lance enfin sa saison. Et c’est grâce à Jonathan Bamba. Déjà buteur la semaine dernière contre Rennes, le Français a récidivé ce dimanche pour donner la victoire aux siens sur la pelouse rémoise (0-1). Un but intervenu sur le seul tir tenté lors de la première période. Preuve que ce match de la 2e journée de Ligue 1 a souvent manqué de folie. Christophe Galtier, qui avait demandé à ses joueurs d’avoir "plus de repères" sur le terrain, se contentera aisément de ce résultat. D’autant plus que les Lillois restaient sur onze matches sans victoire à Reims, leur dernier succès remontant à … 1966.