LIGUE 1 - Quatre nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés parmi les joueurs du Racing Club de Strasbourg, portant à neuf le nombre de joueurs contaminés au sein du club de Ligue 1 qui a décidé d'annuler une rencontre amicale prévue samedi contre Reims, a annoncé mardi le Racing.

"Les quatre nouveaux joueurs concernés ont été isolés et placés en quatorzaine dès la prise de connaissance des résultats", a indiqué le club dans un communiqué. Après la découverte de cinq joueurs ayant contracté le virus en fin de semaine dernière, des "tests, réalisés dans le cadre du protocole de prévention mis en place par le club, ont été organisés" lundi, a-t-il été précisé.

Encore un match amical annulé

"Ces tests viennent malheureusement confirmer ce que l'on craignait, mais nous travaillons en étroite collaboration et en totale transparence avec l'Agence régionale de santé (ARS)", explique le médecin du Racing, le docteur François Pietra, cité dans le communiqué. "Un protocole sanitaire de prévention spécifique est mis en place par le club et nous appliquons toutes les consignes recommandées par les autorités", précise le docteur Pietra.

"Par conséquent et pour garantir la santé de tous, il a été décidé d'annuler la rencontre amicale contre le Stade de Reims prévue le samedi 8 août", annonce le club. Le club avait déjà annoncé l'annulation d'une rencontre amicale contre l'AS Nancy-Lorraine, prévue samedi dernier, celle de la journée des supporters qui devait avoir lieu dimanche au stade de la Meinau et celle d'une autre rencontre amicale programmée ce mardi contre Dijon. Aucun cas n'a été détecté parmi le personnel administratif et les joueurs du centre de formation, a cependant fait savoir le Racing.

