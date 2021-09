Que va décider la commission de discipline après les incidents qui ont émaillé le match entre l'OGC Nice et l'OM, le 22 août dernier ? Trois jours après la rencontre, l'instance avait décidé de placer le dossier en instruction , en décrétant toutefois un huis clos à titre conservatoire à l’Allianz Riviera ainsi que la suspension du préparateur physique de l’OM. Mais maintenant, il est l'heure de trancher. Et selon L'Equipe , une tendance commencerait à se dégager.

En effet, ce mardi soir, le quotidien parle d'un possible "gel" du match. Et plus concrètement ? Ne pas le faire rejouer et n'attribuer de points à personne. De son côté, Nice, qui menait au score (1-0), revendique pourtant la victoire. L'OM, qui avait refusé de poursuivre la rencontre, s'estime victime de cette affaire et souhaiterait (au moins) une victoire sur tapis vert. Visiblement, la commission de discipline pourrait renvoyer les deux parties dos à dos. Pas de points, aucun vainqueur. "Faire rejouer le match pourrait créer une jurisprudence dérangeante", écrit notamment L'Equipe. Faire disputer le dernier quart d'heure ne serait pas non plus d'actualité.

Interrogé par le quotidien, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, a livré son sentiment : "La logique voudrait que, sur le volet sécuritaire, la responsabilité du club soit engagée à cause des jets de bouteille et de l'envahissement du terrain (...) Mais des gens qui sont au plus haut sommet du football français se sont permis des déclarations un peu inquiétante (...) Pour moi, le volet sportif est d'une limpidité absolue."

