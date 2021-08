Un dossier placé en instruction, un huis clos total à l’Allianz Riviera ainsi que la suspension du préparateur physique de l’OM : la commission de discipline de la LFP, réunie ce mercredi après les graves incidents intervenus dimanche soir lors du match de la 3e journée de Ligue 1 entre Nice et Marseille , a - partiellement - tranché.

Les décisions majeures dans ce dossier seront rendues le 8 septembre, comme l’a annoncé la LFP dans un communiqué ce mercredi soir. Notamment les sanctions attendues à l’encontre des supporters niçois et des joueurs des deux équipes, ainsi que le résultat du match, arrêté à la 75e minute, qui ne sera "pas comptabilisé dans le classement de Ligue 1 Uber Eats" avant la fin de l’instruction du dossier.

En attendant, la commission de discipline a décidé qu’un huis-clos total sera imposé au Gym lors de la réception de Bordeaux, prévue ce samedi (17h). Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez avait déjà ordonné un peu plus tôt cette semaine la fermeture "pour les quatre prochains matches disputés à domicile" de la tribune Populaire Sud de l'Allianz Riviera , d'où ont été lancées les bouteilles qui ont touchées Dimitri Payet, provoquant les scènes de violence qui s'en sont suivi.

Egalement, les membres de la commission ont d’ores et déjà décidé de sanctionner, à titre conservatoire, Pablo Fernandez, le préparateur physique de l’OM, accablé par des images le montrant en train d’asséner un violent coup de poing à un supporter niçois . Le membre du staff de Jorge Sampaoli écope d’une, comme l’a indiqué la LFP. Un peu plus tôt ce mercredi, on avait appris que le supporter accusé d'avoir frappé Payet sur la pelouse de l'Allianz Riviera serait jugé en septembre