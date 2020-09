En ce début de saison, les rares spectateurs du Matmut Atlantique sont toujours privés de but. Le troisième match à domicile des Bordelais s’est achevé sur un troisième 0-0. Après Nantes et Lyon, c’est au tour de Nice d’être venu se casser les dents dans l’antre girondine. Ce n’est pas faute d’avoir essayé pourtant. Les joueurs de Patrick Vieira ont d’emblée mis le pied sur le ballon sans parvenir à se montrer dangereux face à un bloc bordelais compact. Ce sont d’ailleurs les joueurs locaux qui ont été plus tranchants offensivement en début de rencontre malgré une faible possession de balle.