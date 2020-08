LIGUE 1 - Après le report du match Marseille - Saint-Etienne, qui devait ouvrir la saison 2020-2021 de Ligue 1, causé par quatre cas positifs au Covid-19 à l'OM, la rencontre Bordeaux - Nantes aurait été avancée à vendredi (19h) selon les informations de L'Equipe et Europe 1.

Finalement un autre classique pour la reprise de la Ligue 1 ? Alors que le match Marseille - Saint-Etienne a été reporté à la mi-septembre, à cause de l'officialisation de trois nouveaux cas de coronavirus à l'OM, après l'annonce du test positif de Jordan Amavi la semaine passée, la rencontre Bordeaux-Nantes a été avancée à ce vendredi à 19h, selon les informations de L'Equipe et Europe 1. Ce derby de l'Atlantique, match phare de L1 dans les années 80 et 90, devrait donc marquer le grand retour du championnat de France, version 2020-2021.

Ligue 1 L'OM confirme trois cas de Covid-19, la LFP reporte OM-ASSE IL Y A 2 HEURES

Si cette rencontre était initialement prévue samedi à 17h, elle sera "remplacée" par un autre match de L1 programmé dimanche. Ce ne sera ni PSG-Metz, ni Montpellier-Lyon. Avec la qualification des deux clubs français en demi-finales de Ligue des champions, ces deux rencontres ont été reportées au 16 septembre.

Ligue 1 L'OM veut alléger ses finances : Lopez, Germain et Strootman invités à partir cet été IL Y A 3 HEURES