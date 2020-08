LIGUE 1 - Dans un entretien accordé à nos confrères de La Provence, Mourad Boudjellal, qui semblait pourtant avoir abandonné l'idée d'un possible rachat de l'OM, revient finalement sur ses pas. Et aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi, il n'exclut pas de faire une tentative pour... Zinedine Zidane, un entraîneur dont il rêve.

On prend les mêmes et on (re)commence. Quelques semaines après s'être mis à l'écart du projet de rachat de l'OM, incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal fait son grand come-back ce mardi. "J'ai eu plusieurs fois Mohamed Ajroudi, qui a aussi découvert que le dernier communiqué n'était pas celui qu'il avait validé. Donc il m'a renouvelé sa totale confiance et il m'a dit qu'il n'y aurait plus de communiqué et qu'il s'occupait désormais directement du dossier", a ainsi confié l'ancien patron du RCT dans les colonnes de La Provence. Il n'ira donc "pas ailleurs" et vise uniquement une arrivée à l'OM.

Zidane, le "destin" de l'OM

Si Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club olympien, campe actuellement sur ses positions, Boudjellal ne semble pas résigné. "Il faut essayer de le convaincre qu'on n'est pas des méchants, qu'on a de bonnes intentions, qu'on peut, peut-être, être plus fort ensemble, qu'on peut donner du bonheur et faire de grandes choses pour la ville (...) Ca va se faire, je sais qu'on va y'arriver", assure-t-il, avant de revenir sur le cas d'André Villas-Boas.

"Sur l'entraîneur, je suis très clair : Villas-Boas est très bon. Mais pour moi, il y a une seule personne qui a un destin ici, explique Boudjellal. Et je pense qu'on n'échappe jamais à son destin. Zinedine Zidane ? Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s'il accepterait mais je dormirais devant sa porte. (...) Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j'y arriverais, mais je remuerais ciel et terre ! Quand tu es président de l'OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter." Actuellement sur le banc du Real Madrid, "ZZ" est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengues. D'ici là, encore faudra-t-il que la vente de l'OM soit effective... Pour l'instant, ce n'est pas gagné.

