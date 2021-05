"Entre les uns et les autres, les torts sont partagés. Ce n'est bon pour personne que le club reparte en National 3, mais je suis un éternel optimiste. J'espère que chacun mettra ses intérêts personnels de côté pour penser au club. L'institution doit passer avant tout. Les supporters méritent un club plus structuré, au climat plus paisible". Nîmes est en crise. Et son capitaine Renaud Ripart a tenu son rôle samedi en conférence de presse.

L'intervention du capitaine des Crocos intervient alors que le club, qui sait depuis la semaine dernière qu'il jouera en L2 la saison prochaine, est en plein tumulte. Vendredi, les salariés de la section professionnelle ont en effet reçu un e-mail de leur patron et actionnaire majoritaire Rani Assaf, dans lequel celui-ci indique sa volonté de se retirer du club. Une officialisation de ce retrait pourrait intervenir mardi à l'issue d'une réunion entre Rani Assaf, les salariés du club et les joueurs, deux jours avant un conseil d'administration extraordinaire convoqué jeudi.

Personne ne se réjouit de cette situation

En cas de dépôt de bilan, et sans repreneur, le club nîmois pourrait être relégué par la Direction Nationale du contrôle de gestion (DNCG) en National. "Personne ne se réjouit de cette situation. Rani Assaf a sa manière de diriger, mais il est aussi la personne qui a mis le plus d'argent dans ce club", a jugé Ripart samedi.

Les quatre clubs de supporters officiels ont de leur côté indiqué dans un communiqué commun "ne plus vouloir que toutes les clés du Nîmes Olympique soient dans les mains d'un seul homme qui aurait, à tout moment, le pouvoir de vie et de mort sur notre club"."Nous demandons au président-actionnaire de mettre ses menaces à exécution et de faire ses valises", ont-ils ajouté.

