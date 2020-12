Lyon cale. Après sa précieuse victoire sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais voulait enchaîner une sixième victoire consécutive contre Brest à domicile, mercredi soir. C’est raté, les deux équipes se sont quittées dos à dos après une fin de match complètement folle (2-2). Menés à la pause suite à un contre son camp d'Anthony Lopes (39e), les hommes de Rudi Garcia avaient renversé le match en seconde période grâce à Memphis Depay (69e) et Maxwel Cornet (81e). Mais, en toute fin de match, après une sortie brutale de Lopes, Romain Faivre a égalisé sur penalty (90e+2). Un match nul qui n’arrange pas Lyon, qui recule à la 3ème place. Brest reste 10ème.

Soirée compliquée au Groupama Stadium pour l’OL. Après une minute de silence poignante pour Gerard Houllier, décédé lundi dernier, avant le coup d’envoi, les Lyonnais avaient à cœur de remporter ce match pour lui rendre hommage. Bien entrés dans le match et biens en place, les joueurs de Rudi Garcia ont rapidement imposé leur jeu. Mais le portier brestois, Gautier Larsonneur, n’a décidé de rien laisser passer. Face à Karl Toko Ekambi d’abord (11e), face à Tino Kadewere ensuite (16e), le portier s'est montré à son avantage. Finalement, sur leur seule action franche du premier acte, les Brestois ont profité du dos de Lopes pour ouvrir le score. Sur cette action : Romain Philippoteaux, à l’entrée de la surface, a frappé du pied gauche et tapé le poteau… Le ballon a ensuite rebondi sur le gardien portugais et terminé dans les filets.

Lopes, principal animateur de la soirée

Au retour du vestiaire, les Lyonnais ont fait face à un bloc brestois compact. Dès la 55e minute, Rudi Garcia a procédé à trois changements. Toko Ekambi est sorti et a cédé sa place à Depay, Caqueret à Paqueta et De Sciglio à Cornet. Les Lyonnais ont accéléré et ont multiplié les occasions, notamment avec Kadewere (57e) et Dubois (58e). Finalement, en supériorité numérique, après le carton rouge de Lasne, les entrants des Gones ont fini par être déterminants. Depay, qui s’est procuré un penalty, l’a transformé tout seul, comme un grand (69e). Cornet, lui, a fait sauter le verrou Larsonneur grâce à une frappe entre ses jambes (81e).

Les remplaçants ont été de véritables jokers. Les entrées de Depay, Paqueta et Cornet à la 55e ont été importantes. D’abord dans le jeu, avec une omniprésence dans l’entrejeu du milieu de terrain brésilien, mais aussi devant le but avec les buts du Néerlandais et de l’Ivoirien. Ce dernier a également été décisif, mais dans le mauvais sens. Avec une mauvaise passe en retrait entre Diomande et Lopes en toute fin de match, le latéral gauche a poussé Lopes à la faute qui a offert un penalty à Brest.

Et alors qu’on se dirigeait vers une sixième victoire consécutive de l’OL, Lopes est sorti trop brutalement contre Mounié, après une mauvaise passe en retrait de Cornet, et a offert un penalty aux hommes de Dall’Oglio. Un penalty d’abord arrêté par le portier lusitanien face à Chardonnet… mais à retirer puisqu’il n’était pas sur sa ligne au moment du tir. Ce second penalty a finalement été transformé par Romain Faivre (90+2), la pépite brestoise de la saison entrée en jeu à la 65e.

Malgré une série d’invincibilité de douze matches, ce match nul n’arrange pas du tout les affaires des Lyonnais. A égalité de points avec le leader, le LOSC, avant cette journée, l’OL recule, ce mercredi, à la troisième place (30 points), derrière le PSG (31 pts) et Lille (32 pts). Le Stade Brestois, lui, connaît son premier match nul en quinze matches et pointe à la 10ème place avec 22 unités.

