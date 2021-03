Samedi, quelques minutes après le coup de sifflet final, le silence de Saîf-Eddine Khaoui en disait long. Interrogé dès le coup de sifflet final par Canal + au bord de la pelouse, Saîf-Eddine Khaoui n'a pas su mettre de mots sur la défaite marseillaise. "Je ne sais pas... je ne sais pas quoi vous dire", a répété le milieu offensif tunisien, l'air abattu.

Et beaucoup de joueurs olympiens devaient partager l'état d'esprit de Khaoui dans le vestiaire après la rencontre. Parce que les hommes de Jorge Sampaoli ont livré une prestation assez étrange samedi. "La première période, on a eu des occasions, on n'a pas marqué", a expliqué Alvaro Gonzalez au micro de Canal + après la rencontre. A l'inverse des Niçois, qui ont pu ouvrir le score à dix minutes de la pause grâce à Khéphren Thuram. Et aux retours des vestiaires, les Olympiens ont lâché prise.

Une moitié de match et une mauvaise opération

"En seconde période, on n'était pas là, il faut faire mieux pour prendre des points en Ligue 1", a tout simplement concédé le défenseur espagnol, toujours au micro de Canal +. "On a besoin de faire mieux les choses pour gagner." Mais malgré la lourde défaite, Alvaro assure qu'il y a des bonnes choses à retenir de ce revers subi à l'Allianz Rivieira : "Il y a du positif mais on a pris trois buts, c'est beaucoup trop pour espérer gagner. On a besoin de faire des choses pour jouer mieux avec ce type de système, ce que le coach veut développer comme jeu."

Même si Alvaro trouve du positif dans cette défaite, elle reste une mauvaise opération dans la course à l'Europe pour les hommes de Sampaoli. Désormais, le RC Lens peut passer devant l'OM et s'installer à la 5e place du championnat en cas de match nul ou de victoire sur la pelouse de Strasbourg dimanche. Après deux succès prometteurs face à Rennes et Brest, Sampaoli chute pour la première fois depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Il pourra se remettre en scelle après la trêve internationale, lors de la réception de Dijon au stade Vélodrome.

