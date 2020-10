Dans le contexte actuel, c'est une bonne nouvelle. Le Stade des Costières pourra accueillir 5 000 spectateurs vendredi pour le match d'ouverture de la 7e journée de L1 entre Nîmes et le PSG . Le club entraîné par Jérôme Arpinon l'a annoncé mardi sur ses réseaux sociaux alors que la cité gardoise n'est pas située en zone d'alerte maximale. Les places seront ainsi commercialisées dès mercredi à 10h.

Lundi, les autorités ont annoncé que la jauge avait été rabaissée à 1 000 spectateurs à Nantes et Lille. Lors de la dernière journée de championnat de France, les matches Bordeaux-Dijon et Montpellier-Nîmes s'étaient déroulés à huis clos. Alors que PSG-Angers et Lyon-Marseille avaient accueilli 1 000 personnes.