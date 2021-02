Le 100e Classique est pour le PSG. Après sa défaite face à l’OM sur sa pelouse du Parc en septembre, le club de la capitale s’est cette fois montré très réaliste pour prendre le dessus sur son rival, auteur d’une partie intéressante mais qui n’a presque jamais fait trembler Sergio Rico (0-2). Tout s’est joué en première période, où Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont fait la différence pour permettre aux Parisiens d’enchaîner et de rester à trois points du LOSC, toujours leader au terme de cette 24e journée.

Cette fois, il n’y aura pas eu de pluie de cartons rouges, mais pas d’exploit non plus pour Marseille, qui a toutefois fini à dix après l’expulsion de Dimitri Payet en toute fin de match (90e) pour un geste dangereux sur Marco Verratti. Les Olympiens peuvent se dire, avec raison, qu’ils auraient peut-être merité mieux, face à ce PSG toujours sur courant alternatif en défense mais tueur devant. Car en première période, l’OM a souvent privé le PSG de ballons, et imposé son rythme, avec notamment un pressing haut qui a déréglé les Parisiens, sans Neymar au coup d’envoi.

Mais les champions de France en titre ont été malins, et ont puni les errements marseillais sur un contre après un corner, Angel Di Maria lançant parfaitement Mbappé pour conclure (0-1, 9e). L’Argentin est sorti dans la foulée sur blessure et c’est son compatriote, Mauro Icardi, titulaire en pointe du 4-3-3 de Mauricio Pochettino, qui a doublé la mise, d’un coup de tête vicieux sur un centre d’Alessandro Florenzi qui a lobé un Steve Mandanda spectateur (0-2, 24e).

Il s’agissait alors du deuxième tir cadré des Parisiens dans ce match, alors qu’en face, Marseille, hormis une frappe surpuissante de Pape Gueye déviée par Sergio Rico (23e), a manqué de poids offensivement pour relancer le match. Boubacar Kamara, d’une frappe contrée, a bien failli y arriver en début de seconde période (50e), mais les Parisiens ont tout de même repris le contrôle de la partie, et se sont ensuite montré beaucoup plus maladroits devant le but, même si, sur deux situations litigieuses non sifflée par l’arbitre, ils auraient pu obtenir deux penalties (59e, 67e).