Ça commence à faire beaucoup pour Montpellier, qui n'a toujours pas remporté le moindre match en 2021. Samedi après-midi, les hommes de Michel Der Zakarian ont concédé leur 10e défaite de la saison, la 7e à domicile, face à une belle équipe lensoise. Cheick Doucouré, d'une frappe tendue à l'entrée de la surface, et Gaël Kakuta, d'un somptueux tir en lucarne, permettent aux Sang et Or de prendre provisoirement la 6e place du Championnat, alors que la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Rennes, initialement prévue ce soir, a été reportée.