Anthony Lopes : 4

Le gardien portugais réalise une première parade devant Kean (6e) puis une autre sur l’action de l’ouverture du score (15e) mais voit le ballon lui passer entre les jambes sur la première frappe de Mbappé. Lâché par sa défense sur le deuxième but, surpris sur le troisième et impuissant sur le quatrième, il a évité aux siens de complètement sombrer avec une dernière parade devant Mbappé (68e).

En bref : Il a évité aux siens une humiliation totale.

Mattia De Sciglio : 2

Titulaire surprise à la place de Léo Dubois, le latéral italien a affiché beaucoup trop de limites. Trop timide devant Mbappé sur l’ouverture du score, il est doublement coupable sur le deuxième but avec un mauvais renvoi de la tête suivi d’une attitude trop passive devant Kimpembe. Invisible offensivement, il a basculé dans le couloir gauche à l’entrée de… Dubois.

En bref : Trop limité.

Marcelo : 3

Complètement déposé par Mbappé en tout début de match (6e), le défenseur brésilien est coupable d’un dégagement plein axe sur l’action de l’ouverture du score et a un temps de retard sur Danilo pour le but du break. Constamment pris dans son dos aux côtés de Denayer, il a eu pour seul mérite de représenter une menace sur les coups de pied arrêtés offensifs des siens.

En bref : Un calvaire.

Marcelo dépassé par Mbappé Crédit: Getty Images

Jason Denayer : 3

Mal placé sur la première occasion parisienne, pris physiquement par Marquinhos sur le deuxième but parisien, Denayer a lui aussi vécu une soirée très compliquée. La vitesse de Mbappé l’a lui aussi fait (beaucoup) souffrir et il a même été remplacé avant la fin par Sinaly Diomandé (77e).

En bref : Pas le pompier habituel.

Maxwel Cornet : 5

Florenzi a eu beaucoup trop d’espaces dans son couloir en première période, même s’il n’en est pas le seul coupable. Déposé par Mbappé sur l’action du deuxième but, l’Ivoirien a bêtement concédé la faute sur le coup franc gagnant de Di Maria. Beaucoup plus intéressant quand il est monté d’un cran puisqu’il est passeur puis buteur.

En bref : Deux actions décisives pour sauver un match longtemps compliqué.

Lucas Paqueta : 4

Son habituel impact a cruellement manqué au milieu lyonnais, bougé physiquement en première période. Balle au pied, le Brésilien n’a pas non plus affiché son rayonnement habituel, à l’exception de quelques fulgurances. Le gaucher a par ailleurs connu plus de déchet qu’à l’accoutumée.

En bref : Il ne s’est pas caché mais n’a pas pesé.

Thiago Mendes : 3

Il est le premier joueur sur lequel l’OL aurait dû compter pour montrer du répondant en termes d’impact physique dans l’entrejeu. Mais l’ancien Lillois n’a pas existé. Une feuille de statistiques quasiment vierge, aucun risque pris dans ses transmissions et deux fois moins de ballons touchés que Caqueret en première période : le Brésilien a logiquement été remplacé par Guimarares (56e), qui n’a pas vraiment fait mieux

En bref : Un fantôme.

Thiago Mendes Crédit: Getty Images

Maxence Caqueret : 5,5

Le jeune milieu lyonnais, titulaire en l’absence d’Aouar, a certes perdu quelques ballons. Mais il a été le seul à jouer avec personnalité dans l’entrejeu, touchant plus de ballons que n’importe lequel de ses coéquipiers et enregistrant le record de tacles (9) dans cette rencontre. Certaines de ses passes vers l’avant auraient dû être mieux négociées par ses partenaires.

En bref : Le meilleur Lyonnais sur 90 minutes.

Tino Kadewere : 2

Effacé par Mbappé sur l’ouverture du score, il a multiplié les fautes et souffert défensivement. Balle au pied, il n’a jamais su faire la différence et n’a pas tenté la moindre frappe. Remplacé par Léo Dubois (56e) après une prestation insipide.

En bref : Loin du Kadewere qui avait offert la victoire à l’OL au match aller.

Memphis Depay : 4

Le capitaine lyonnais a souvent été trouvé dos au but pour tenter de faire remonter son bloc en première période, et s’est démené en demandant également dans la profondeur pour faire quelques différences. Trop peu accompagné, il a souvent été bougé par le solide Kimpembe avant de sortir, de manière surprenante, très tôt, remplacé par Islam Slimani (56e). L'international algérien est très bien rentré dans cette rencontre difficile en apportant plus de poids devant et en étant le premier à réduire la marque.

En bref : Le Néerlandais a dû bouillir intérieurement.

Karl Toko-Ekambi : 2

Passif sur le débordement de Kean ayant amené le premier but, l’ancien de Villarreal n’a jamais su faire la différence quelle que soit l’aile occupée, alors qu’il a permuté avec Kadewere. Sa frappe du droit aurait pu permettre à Lyon de revenir à 3-1, mais Mbappé a inscrit le but du 4-0 sur le contre. Un centre complètement raté après un bon décalage (67e) et une sortie pour Rayan Cherki (passeur décisif) à l’entame du dernier quart d’heure (74e).

En bref : Lui aussi aurait pu (dû) être remplacé avant l’heure de jeu.

Toko-Ekambi Crédit: Getty Images

