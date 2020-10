Cinq mois et 230 euros : Robinho signe un (tout) petit contrat à Santos

Pourtant, ce match avait bien commencé pour Reims avec un magnifique but inscrit par Moreto Cassama (15e), son premier en Ligue 1, suite à une sublime frappe aux 25 mètres. C’est au retour des vestiaires que la partie s’est compliquée pour les Rémois.

La première alerte est arrivée après un but refusé à Lorient (57e). Predrag Rajkovic, auteur d’une faute de main, a subi une charge de Julien Laporte, mais Quentin Boisgard, à l’initiative de l’action, a été coupable d’un retour de hors-jeu.

Lorient n’a pas abdiqué puisque quelques minutes plus tard, Rajkovic a repoussé un tir de Yoane Wissa dans les pieds de Pierre-Yves Hamel qui a permis aux Bretons d’égaliser (60e). Yoane Wissa a ensuite permis à Lorient de prendre l’avantage sur penalty (64e). Terem Moffi (79e) a clôt la marque en fin de match et inscrit son premier but en Ligue 1.