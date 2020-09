Visiblement satisfait de ses jeunes, qui ont effectué de bonnes entrées dans les matches précédents, Rudi Garcia avait décidé de titulariser, d'entrée, Melvin Bard et Rayan Cherki, avec à la clé, un système en 4-4-2. Forcément une nouveauté, par rapport au 3-5-2 de ces dernières semaines. Les premiers à se mettre en action ont d'ailleurs été les Lyonnais. Mais Maxwel Cornet, malgré une belle frappe du pied gauche, s'est heurté à Baptiste Reynet (8e).

En face, les Nîmois, particulièrement amoindris, ont beaucoup procédé en contres, se montrant dangereux presque à chaque fois, comme sur cette barre transversale de Renaud Ripart (11e). De son côté, Anthony Lopes a ensuite repoussé les tentatives de Sidy Sarr (23e) et de Zinedine Ferhat (40e), puis celle de Florian Miguel (56e), en début de second acte. Une seconde période d'ailleurs bien moins animée et plaisante que la première, où l'OL a perdu 38 duels, soit son pire total à la pause d'un match de Ligue 1 depuis le 3 décembre 2017, à Caen (42).