Lyon a enfin retrouvé le chemin du succès. Mais que ce fut dur, haletant et extrêmement tendu en fin de match pour le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions face à l’avant-dernier de Ligue 1, Strasbourg (2-3). Grâce à un Memphis Depay triple passeur, et un doublé de Karl Toko-Ekambi ainsi qu’au premier but sous les couleurs de l’OL de Tino Kadewere, les Gones mettent fin à leur série de cinq matches sans victoire et (re)lancent leur saison.